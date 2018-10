Un circo viral

De un tiempo a esta parte los medios de comunicación caemos con frecuencia en la tentación de dejarnos llevar por las redes sociales hasta límites insospechados, al punto de marcarnos la agenda. Es lo cómodo, si ves que alguna historia ha tenido X 'me gustas' en Facebook o ha sido retuiteada X veces en Twitter, nos frotamos las manos pensando que, evidentemente, va a tener tirón. Yo opino que no todo vale y hay que andarse con cuidado.

Digo esto a colación del niño del CD Natación que se rompía tibia y peroné en Las Viñas de Vera hace unos días. La historia llegó incluso a los telediarios y la exposición mediática a la que fue sometido el crío de apenas 9 años fomentada en buena medida desde el ámbito familiar invita, cuando menos, a la reflexión. A esta redacción la notica llegó la tarde del sábado pasado y el domingo se contó en un breve, contando la gravedad de la lesión, pero sin sensacionalismos.

Para que se hagan una idea, el día en cuestión mi compañero llamó al hospital donde intervinieron al pequeño preguntando por su estado y la telefonista le dijo que había tres pequeños siendo intervenidos de distintas lesiones deportivas, por lo que tuvo que especificarle por cuál de ellos preguntaba. Lamentablemente ese tipo de incidencias son más habituales de lo que imaginamos en disciplinas de contacto como el fútbol, indiferentemente de la edad de los practicantes.

Pero en este caso había un vídeo que se viralizó por el eco que provocan las redes y se montó gorda. Sinceramente creo que el chaval que provocó la lesión no lo hizo intencionadamente por muy fuerte que entrase al choque, pero como profesional y padre no me hubiera gustado que esas imágenes se reprodujeran. Al menos en la sección que dirijo así lo consideramos. Solo resta darle ánimos al pequeño y desearle una pronta recuperación. De poco sirve sacar los pies del tiesto.