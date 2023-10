Una clase para desinformados

Nadie puede negar que la UDA tiene un problema en su sistema defensivo, que la contundencia de su zaga brilla por su ausencia y que a balón parado lo expuesto se multiplica. Todo esto hace que la desconfianza se instaure en la mente de los jugadores, que con todos estos condicionantes parecen peores de lo que realmente son. Incluso Garitano ha incidido en la referida contundencia al término del choque, sin embargo lo de tomar como referencia este partido para medir la posible recuperación de la nueva UDA dirigida por Garitano, lo dejo para los catastrofistas, para los que opinan de lo inmediato y para los que no tienen ni idea del oponente que tenía enfrente la UDA, por no seguir ni analizar la competición. Como indiqué, Garitano tiene trabajo por hacer, las dudas continúan en defensa, pero achacar todo el problema del debut del técnico vasco a la endeblez de la zaga no sería justo. Enfrente estaba un conjunto que, avalado por el grupo inversor del City Football Group, de Emiratos Árabes Unidos, se está beneficiando del flujo que le genera tal gigante futbolístico. Su primer equipo es, ya suponen, el campeón de la Champions, el Manchester City. Pero centrándonos en la competición patria, uno echa la vista atrás y ve cómo el Getafe del ultra defensivo Bordalás recibió en Montilivi un contundente tres a cero o cómo el Mallorca del ultra defensivo Aguirre se adelantó en el marcador, al principio como la UDA, para terminar siendo remontado durante la primera mitad por el Girona, bueno, remontado no, goleado, terminando los primeros 45 minutos con cuatro goles a uno a favor de los de Michel. No son solo estos dos partidos, es que el Girona es un equipo infernal en ataque, siendo el máximo goleador de Primera en el momento de redactar estas líneas, y no es líder de la competición, sino colíder, por una diferencia de tres goles. O sea, si no partimos de ahí, y eso lo sabe Garitano aunque como es lógico esté preocupado por su equipo, a poca o a ninguna conclusión podríamos llegar, en todo caso a la típica calentura del momento o al exacerbado pesimismo que anida por estos lares. Dicho y certificado todo esto en acta, para que a más de uno le quede claro contra quién ha debutado Garitano, habría que buscar lo positivo para que sirva de base de cara a los dos enfrentamientos clave que se avecinan frente a Las Palmas y Alavés. La UDA dio la cara mientras pudo, no fue ese equipo moribundo de Sevilla o Bilbao, comienza a jugar en bloque, a presionar y el sacrificio de varios jugadores que pululaban por el césped como Embarba, denota que algo está cambiando y que con Garitano no se vive de las rentas. ¿Que hay que mejorar muchas cosas? Sí. ¿Que se han visto brotes verdes en uno de los peores escenarios para buscar el camino de la recuperación? También. ¿Qué la presencia de Fernando contribuirá en modo positivo en los próximos y decisivos encuentros? Sí. ¿Que la ausencia de Suárez puede ser momentáneamente cubierta por algunos de sus compañeros? Sí. Todas estas preguntas han obtenido respuestas afirmativas, que son las que deben servir de base para avanzar hacia el primer objetivo, el no llegar descolgados a enero a la hora del comienzo del mercado de invierno. De momento, con Garitano me encuentro esperanzado.