Cuando Turki desembarcó en nuestra ciudad, el club, por medio de su CEO Mohammed El Assy, se marcó un plazo de tres años para subir a Primera. De la mano de Rubi, y al tercer intento, se logró subir de categoría, pero las ambiciones de la nueva propiedad no se quedaban ahí, ya que la aspiración era mantener y consolidar la categoría antes de convertirnos en un club grande. Tiren de hemeroteca. El inicio de la nueva temporada no pudo ser más devastador para esos planes de futuro. El Almería acabó la primera vuelta con diez puntos menos de los que hizo la campaña pasada en la primera vuelta con Rubi, y es colista con 5 puntos gracias a 5 tristes empates, con el casillero de victorias aún sin estrenar. Que el Almería es carne de Segunda, por mucho que el club quiera creer en el milagro, es más que evidente. Y, a pesar del importante revés, no debería ser un gran problema si somos una entidad seria. Recuerdo que el Villarreal descendió tras su primer ascenso y volvió más fuerte, y ha seguido creciendo con los años hasta el punto de ganar una Europa League con Emery. Por eso creo que este 2024 va a ser clave para ver hacia donde va este proyecto, para ver si es solo un traspiés o si puede ser el principio del fin. Esa es la cuestión. El silencio sepulcral que rodea a los dirigentes no ayuda. Tampoco sus movimientos. Dicen que el milagro es posible, confían en que recuperando los lesionados y con algunos fichajes se puede revertir la situación. A mí me gustaría creerlos. De hecho, es cierto que, pese a nuestro desastre de temporada, nuestros rivales no andan mucho mejor. Pero si los fichajes iban ayudar a cambiar la dinámica, deberían estar entrenando desde la semana pasada y estar inscritos desde hoy. Si los fichajes llegan en la última semana de enero, no entenderé muy bien para qué, a no ser que sean con vista al descenso y para cuadrar cuentas motivadas por varias salidas. PD: ¡Feliz año a todos! Ojalá 2024 sea un mejor año en todos los sentidos...