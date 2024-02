Almería, 29 de febrero de 2024. Estimado Piñeiro, en Vigo el Almería puede recibir el último clavo de su ataúd o salir de tierras gallegas manteniendo la respiración asistida. Perder sería la losa definitiva (el Celta, que ahora marca la salvación, se pondría a 15 de distancia); ganar daría un atisbo de esperanza al menos para que las once jornadas restantes no sean un sopor. El empate, que hasta la fecha es la única vía por la que el equipo ha sido capaz de sumar puntos, tampoco sirve ya. Mi yo racional comparte tu visión de que es imposible que de la noche a la mañana un plantel que no ha sido capaz de ganar ni un solo partido vaya hacerlo al menos siete u ocho veces; mi yo irracional sin embargo se resiste a darlo todo por perdido, al menos hasta el útimo baile en Balaídos. Lo bueno es que como ya no me espero nada, tampoco puedo defraudarme y si suena la flauta del triunfo se celebrará. PD: La meta real es mejorar al menos los 13 puntos del Sporting en el 98.