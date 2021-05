El club por encima de todo

Londres, 6 de mayo de 2021. Estimado Navarro, veo con estupor como cada vez hay más gente que pierde la perspectiva y el sentido de club por su adoración a un futbolista o entrenador particular. Los darwinistas parece que prefieren que Sadiq falle goles en vez de mejorar sus números, ya de por sí mejores que los del uruguayo. Con el cese de Pepe Gomes ha pasado algo parecido y parece que hay quien prefiere y espera que el cambio de entrenador sea un fracaso, quedándose así el club en segunda otra vez. Yo no soy ajeno a los -ismos como bien sabes. Era tan casuquista como el que más, pero no deseé el descenso de mi equipo tras su cese. También soy muy kaluchista, pero no le hice la cruz a mi club por no renovarlo o traerlo de vuelta. Este año fui de los primeros en declararse sadiqista, pero prefiero mil veces un ascenso a 50 goles del nigeriano. El club está por encima de todo y eso es algo que no entendieron los del 'Clan de la Térmica'. Que nadie cuente conmigo para desearle un fracaso deportivo a mi club. PD: A ganar en Tenerife.