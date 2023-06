Almería, 15 de junio de 2023. Estimado Piñeiro, hasta donde sé en el caso de De la Hoz no solo ha influido la particular manera de acometer las negociaciones de su agente. El club estaba interesado en renovarlo, pero no a cualquier precio, considerando que el mercado ofrece una gran variedad de futbolistas para la misma demarcación que pueden incrementar el nivel de la plantilla. Bajo esa premisa el ofrecimiento en lo económico debió ser ajustado, por lo que si con 31 años ha logrado un acuerdo más satisfactorio para él en otro destino veo lógico que haya movido ficha. En ese sentido la dirección deportiva pasó página pronto sobre este asunto y no le concedió mayor importancia. Valoran su trabajo y reconocen el papel desempeñado estas 5 campañas, pero no miran con nostalgia al pasado, sino que prefieren afrontar los desafíos futuros. En lo personal espero que le vaya bien, gente de su honestidad y la de Portillo va quedando poca en este circo.