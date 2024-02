Almería, 22 de febrero de 2024. Estimado Piñeiro, voy a responderte a la gallega aprovechando tu paisanaje. En el fútbol actual, ¿qué club no está en venta? Podría contarlos con los dedos de una mano y me sobrarían falanges. Quitando de la ecuación a Real Madrid, Athletic y Barça porque pertenecen a sus socios (y los azulgrana están cada vez más cerca de convertirse en SAD) y del resto ninguno puede garantizar que si se presenta una suculenta oferta de compra el propietario de turno no vaya aceptarla porque al fin y al cabo siempre primará el negocio. Por encima de todo Turki Al-Sheikh es un empresario y si asoma una propuesta que le cuadre todo se podría estudiar. En cualquier caso ese no es el escenario que hoy por hoy se contempla, según tengo entendido. No soy quién para desacreditar la fuente de ningún compañero, pero resulta sumamente sospechoso que toda la polémica surja en Valencia, con su club inmerso en una eterna crisis institucional. PD: Quien más te quiere...