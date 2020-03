Con el coche no basta

Londres, 5 de marzo de 2020. Estimado Navarro, el club está intentando atenuar el impacto social de la mala racha de resultados como buenamente puede. Además de volver a sortear un coche, ha puesto en marcha la iniciativa de adquirir una bufanda con la compra de una entrada para el sábado. Si bien la iniciativa no me parece mala, me gustaría recordar que tampoco vienen mal gestos de este tipo con los abonados, que compran su abono en las duras y en las maduras, y que pocas veces son recompensados. De todos modos, por muchas iniciativas como la de las bufandas que haya y por mucho coche que se sortee, la realidad es que la afición puede desengancharse y desencantarse tan pronto como se encendió si el equipo sigue sin ganar. Ante el Depor tenemos que dar un puñetazo en la mesa. Todo lo que no sea que los 3 puntos se queden en casa será un fiasco importante y dejará en muy mal lugar a más de uno, tanto en la directiva, como en el cuerpo técnico y la plantilla. PD: Derbi en mi casa. Si ganamos me veo durmiendo en el sofá...