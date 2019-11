Londres, 7 de noviembre de 2019. Estimado Navarro, Guti fue un futbolista que siempre me gustó. Era distinto, con una capacidad enorme, al que solo su falta de constancia le impidió ser más grande. Como entrenador tiene poca experiencia, pero recuerdo muy bien los elogios que se llevaba su Real Madrid juvenil, hasta el punto que desde entonces ha entrado en las quinielas para hacerse cargo del primer equipo. Tras no ser ascendido al Madrid Castilla, decidió irse al Besiktas como segundo entrenador para seguir enriqueciendo su experiencia técnica. Ahora le ha llegado la posibilidad de dirigir al Almería, un proyecto que es una incógnita, pero que seguro le ofrece muchas posibilidades de crecimiento y una oportunidad única de abrirse hueco en el fútbol profesional . Su fichaje no ha dejado indiferente a nadie, especialmente dado su pasado madridista y por el rollo antialmeriensista que existe desde la llegada de Turki. Como diría en sus redes sociales el propio Guti, que se vayan a coger amapolas. ¡Bienvenido y suerte!