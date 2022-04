En la cola nacional

Para el objeto de estudio de este artículo se han elegido las regiones de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana por cercanía a Almería, aunque la reflexión sería más amplia analizando la geografía española al completo. Alicante y Valencia tienen cada una de ellos trece equipos en el fútbol nacional masculino; Málaga y Cádiz, once; Sevilla, diez; Jaén y Castellón, seis; Córdoba, Almería y Granada, cinco; y Huelva, cuatro. Murcia, por su parte, disfruta de cinco conjuntos en Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF, sin contar Tercera RFEF. Es curioso, por cierto, que el trío de la media docena sean territorios colindantes, dando que pensar. Alguien que entiende y vive del fútbol exponía ayer que el motivo de que Almería esté en la situación actual se debe a una mezcla cultural, de población e infraestructuras, coincidiendo este periodista en que la clave se debe, sobre todo, a la cultura deportiva. No hay nada más que comprobar cuántos equipos de la provincia están en las máximas categorías nacionales de otros deportes, así como la afluencia de público a los partidos de los mismos. Con el Unicaja (rozando su duodécima liga) como uno de los mejores equipos del continente, la cifra de espectadores que asiste al Moisés Ruiz se antoja ridícula, como lo era, por ejemplo, la habitual en el Rafael Florido para el Keymare en los años dorados de éste. Si bien el apego social al equipo representativo, caso de la UDA, está creciendo, con una masa social cada vez más estable y joven, Almería no se puede conformar con tener apenas cinco equipos (dos de ellos, del mismo club) entre las cinco primeras categorías del deporte rey. Se echa de menos un proyecto serio en una tierra tan potente como Roquetas de Mar, además de otros en localidades que en su momento fueron punteras, caso de Carboneras, Adra, Vera, Níjar o Macael. Ya no es analizar por qué apenas hay equipos séniores en la capital, sino por qué en los pueblos ya no se respira ese aroma de antaño que sí se disfruta en la actualidad en otras provincias.