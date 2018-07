Nos la colaron

Fui al cine a ver JKF. Caso abierto de Oliver Stone en su estreno. A mis diez años no puedo decir que entendiera mucho, la verdad. Pero lo que sí que se me quedó grabado a fuego en la memoria fue la exposición que se hacía en el juicio sobre la bala mágica. Según la versión oficial, uno de los proyectiles que salió del rifle de Oswald dio más vueltas que Neymar por el césped. De esta forma se justificarían todos los impactos no mortales que presentaban el cuerpo del presidente Kennedy y del Gobernador Conally. Así que o estamos ante una bala que es capaz de alterar su trayectoria en línea recta o, sí, amigos, había más de un tirador y hubo más disparos aparte de los tres reconocidos oficialmente. ¿Cómo podía estar la gente tan ciega si Kevin Costner lo había explicado de forma cristalina? Desde entonces, mi joven mente se hizo maleable, influenciable y completamente permeable para dar por ciertas prácticamente todas las teorías de la conspiración. El 11 de septiembre, los merovingios, Elvis… Con un simple documental, no sé vosotros, pero yo lo veo todo clarísimo.

Como clarísimo lo tiene Iker Casillas. No, para el exportero del Real Madrid, el hombre no ha pisado la Luna jamás. Está convencido de que todo fue un montaje de EEUU para cantar victoria en la carrera espacial que la URSS le ganaba por goleada. Y, claro, pues le han dado hasta en el carné de identidad. Estas cosillas se esperan de celebridades más excéntricas. Como de la legión de jugadores de la NBA que mantienen que la Tierra es plana. Pero no de nuestro Iker, que es de Móstoles. No, hombre, lo que no llegó a la Luna, pero casi, fue el balón del penalti de Sergio Ramos en Champions, pero el hombre sí, hace cincuenta años sin ningún supuestamente. Lo de la NASA no fue ningún montaje y hay muchas evidencias de que realmente Neil Amstrong dio aquel pequeño paso para el hombre. Pero bueno, no iba a tenerlo todo el chaval, así que se le perdona. Por la que no le coló Robben, que le cuelen cincuenta más de éstas.