Hay colchón

Almería, 5 de mayo de 2022. Estimado Piñeiro, suscribo cada una de tus palabras, pero es inevitable que los aficionados ya miren de reojo cuándo puede certificarse matemáticamente el primer ascenso de la era Turki Al-Sheikh, tercero bajo las siglas UDA y cuarto en la centenaria historia del fútbol almeriense. Lo bueno es que tras el pinchazo del Valladolid, el choque ante el Amorebieta ya no se presenta con las mismas urgencias porque los 4 puntos de margen permiten al equipo incluso el lujo de un posible traspié ante cualquiera de los dos rivales vascos, sin olvidar que en el Eibar-Valladolid no pueden ganar ambos y unos u otros (puede incluso que los dos) se dejarán puntos. No estamos en condiciones de pedir dónde ascender, si el viernes 13 en Anoeta, el sábado 14 en diferido o la semana siguiente en casa ante el Alcorcón. Puestos a elegir, me quedo con la opción de casa. Yo creo qu esta vez no se les escapa.