Y todo comenzó en murcia

El terremoto político, cuya sacudida más fuerte por ahora se ha sentido en Madrid, arrancó con una moción de censura en la comunidad de Murcia. Se inicia con una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos que, según distintas fuentes, se cocinó entre Moncloa e Inés Arrimadas, al gobierno de la Comunidad de Murcia y al Ayuntamiento de Murcia. La última triunfa y la primera fracasa.

Se producen réplicas en la comunidad de Castilla-León donde la moción presentada por el PSOE no es secundada por Ciudadanos y, consecuentemente, fracasa.

En Madrid, la presidenta de la Comunidad anuncia la disolución del parlamento y convocatoria de elecciones, se abre una oportunidad para que la izquierda pueda alcanzar la presidencia de la Comunidad. Comienza una dura batalla desde el mismo anuncio de la convocatoria con el resultado que ya todos conocemos: fracaso estrepitoso de la izquierda. El PP consigue duplicar su número de escaños y con sesenta y cinco escaños supera la suma de toda la izquierda. Los grandes derrotados son el PSOE que pierde 13 escaños, superado en votos por Más Madrid, y Podemos que contempla como Iglesias, tras dejar la vicepresidencia del Gobierno para afrontar las elecciones de Madrid, dimite esa misma noche de todos sus cargos. Los socios en el Gobierno han cosechado el peor resultado posible.

Esta derrota electoral, además del abandono de la política de Iglesias, se salda, hasta la fecha, con la dimisión de Gabilondo y del secretario general de los socialistas madrileños.

Nadie más asume responsabilidades. Ni por el terremoto desencadenado en Murcia, ni por la incuestionable derrota en Madrid. ¿De verdad es Gabilondo el único responsable de la derrota de Madrid? ¿Es Gabilondo quien ha hecho la lista? ¿Es Gabilondo quien ha dirigido la estrategia de campaña? Ángel gracias por tu sacrificio, te han dejado solo, pero seguro que cuentas con el apoyo y el cariño de muchísimos militantes. Todos sabemos que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas.

Lo que no tengo muy claro es por qué nadie tiene en cuenta en el análisis de la derrota el efecto que haya podido tener la propuesta de quitar la desgravación fiscal en la declaración conjunta en el IRPF, el tener que pagar por utilizar autovías y carreteras, el que no se sepa que se va hacer con los vacunados de AstraZeneca que no han recibido la segunda dosis... Pero seguro que todo esto no tiene importancia, son solo especulaciones de un simple militante de base.

Pero por seguir con la simple especulación de un militante que se dio de baja, después de más de 35 años de militancia, cuando Pablo Iglesias entró en el Gobierno y que regresó al Partido en el mismo momento de Iglesias salió del mismo, me pregunto si los acuerdos con Bildu y con los independentista así como los continuos choques con Podemos dentro del Gobierno habrán tenido algo que ver.

Y no contentos con todo ello abrimos una lucha en Andalucía con una argumentación forzada de un posible adelanto electoral por parte del Gobierno del PP y Ciudadanos. El reto lo ha planteado la Ejecutiva Federal y a la Ejecutiva Regional no le ha quedado más remedio que aceptarlo. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Quiénes los responsables?

Si nos fijamos en lo que ha venido sucediendo, si les sale bien a los promotores se apuntarán el mérito, si sale mal pagarán los peones que se han prestado a la maniobra.

En Andalucía siempre hemos defendido nuestra autonomía de criterio y libertad de opinar. Vayamos a este proceso con responsabilidad, pero con criterio propio. Seamos nosotros y nosotras los que de verdad decidamos nuestro futuro, porque no vamos a decidir solo por uno u otra candidata nos jugamos mucho más, que se nos respete, que no se nos mueva como a títeres. Solo de esta forma la ciudadanía verá en nuestro partido una opción útil para sus intereses y digna de conseguir el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía.