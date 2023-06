El dinamismo económico de Japón, que mantiene una política monetaria ultralaxa a diferencia del resto de los bancos centrales del G7, no se ha visto lastrado hasta el momento por la desaceleración del comercio mundial, las tensiones geopolíticas entre China y EEUU, y el acusado endurecimiento de las condiciones financieras a nivel global.

Así, en el 1T el PIB japonés repuntó significativamente hasta un 0,7% en términos intertrimestrales (vs. 0,1% en el 4T de 2022), apoyado principalmente en el incremento de la demanda interna, destacando el avance de la inversión empresarial en un 1,4% intertrimestral y el consumo de los hogares en un 0,5%. En contraste, se registró un peor comportamiento de la demanda externa al contraerse las exportaciones netas un 0,3% respecto al 4T del año anterior.

Así, desde finales de 2022 el sector exterior de Japón se está viendo afectado negativamente por el desplazamiento del consumo en las economías avanzadas hacia los servicios, el impacto negativo sobre la demanda de bienes de capital y duraderos del endurecimiento de las condiciones monetarias y la mayor restricción al crédito en EEUU y Europa, y la elevada competencia en los sectores de electrónica e informática de otras economías de la región Asia-Pacífico como China, Corea del Sur, Taiwán, entre otros factores.

Una tendencia que se ha mantenido en este 2T pese a la normalización de las cadenas de valor del sector de automoción, al moderarse en mayo el avance de las exportaciones a un 0,6% interanual, frente a un 2,6% registrado el mes anterior, destacando la mayor caída de las ventas al exterior a Asia (-8% interanual vs. -6% en abril) y la disminución del ritmo interanual de envíos a EEUU (+9% interanual vs. +11% el mes anterior). En contraste, las exportaciones a la UE se incrementaron un 17% frente a mayo de 2022 (vs. 12% en abril).

De esta forma, pese a que la OCDE proyecta una estabilización del avance del PIB de la economía japonesa en un 1,3% anual en 2023 y un 1,1% en 2024, la evolución del sector exterior japonés será clave para recuperar los niveles de PIB real prepandemia.