La noche del pasado sábado me encontraba pegando un cartel de un campus de fútbol cuando una vigilante de seguridad me ordenó retirarlo. Como ella no tenía mucho que hacer a esas horas y yo ya estaba cansado de recorrerme la ciudad intentando dar difusión al nuevo proyecto, empezamos a debatir sobre las ínfimas oportunidades de los jóvenes, no tan jóvenes y mayores, así como sobre la precariedad laboral para el que sí tuviese la suerte de trabajar. La vigilante me invitaba a votar al día siguiente, mientras que yo consideraba que lo ideal era una participación prácticamente nula en los comicios para que la situación incitase a un cambio necesario, visto que tanto unos como otros usan al pueblo para sus intereses individuales olvidando su deber colectivo, sin predicar con lo que ellos mismos denuncian, con un sueldo alejado de la realidad y metiendo la mano en la caja cada vez que pueden. Hasta le prometí votar al partido político que fuese si ella, tan convencida de su posición, me chivaba quién iba a arreglar lo del litro de gasolina a más de dos euros (culpa de la invasión ucraniana, dicen) o la imposibilidad de una persona normal de 30 años para poder ya no comprar una casa, ni siquiera alquilarla. Entonces sacó el comodín del fútbol. "Hay que echarse a la calle para el cambio. Pero no lo hacemos. Eso sí, sube el Almería y todos como borregos a festejar", me espetó.

Está el comodín del insulto cuando ya no hay argumentos; el del facha o fascista cuando la otra persona piensa diferente aunque ésta sea más de izquierdas que el que pronuncia el término de moda; y el del fútbol, que consiste en focalizar los problemas externos en el balón como si no se pudiese ser feliz por unas horas por los éxitos deportivos (a Mari seguro que se le olvidaron por unos minutos sus problemas de salud gracias a la permanencia del Poli). En el caso de la UDA, además, su ascenso tendrá un impacto de 20 millones para la provincia, según Asempal. Déjennos disfrutar de lo que nos hace feliz, que bastantes problemas hay ya.