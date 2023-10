Más que un compañero

No han sido días fáciles estos últimos que este periodista ha podido vivir. Si quien aquí escribe estas líneas ha podido disfrutar de algunos bonitos momentos que toda persona que comienza a dedicarse a esto quiere vivir alguna vez, también han sido fechas duras en lo personal, si bien al final también está ligado a lo profesional. Si afrontar la marcha de un compañero siempre suele ser un trago desagradable, aún lo es más si con esa persona has compartido infinidad de momentos. Es el caso de Nico, con quien he tenido el enorme placer de trabajar codo con codo durante los últimos meses. Recuerdo aún cómo fue nuestra primera toma de contacto. Por aquel entonces yo todavía era un estudiante de Periodismo y me interesé en poder leer el que fuera su Trabajo Fin de Grado, por lo que no dudé en escribirle a través de redes sociales con el objetivo de que dicho documento llegara a mis manos. Lo que aquel chaval de apenas veinte años no podía imaginar en la profunda relación que con el paso del tiempo acabaríamos teniendo, convirtiéndose en ese amigo con el que hablas día sí y día también. Otro de los grandes recuerdos que guardo junto a Nico es mi primera experiencia en toda una Eurocopa, pudiendo acudir a los tres encuentros de la fase de clasificación que ‘La Roja’ entrenada entonces por Luis Enrique disputó en nuestro país, en concreto en Sevilla, con su compañía y gracias a que pensara en mí para acudir a semejante competición junto a él. Un momento imborrable en mi memoria. Lo que no llegaba a esperar por aquel entonces es que quien ya era mi amigo pudiera convertirse también en mi compañero de trabajo. Algo más de nueve meses en los que no ha dudado en ayudarme en todo lo que haya estado en su mano para facilitarme el trabajo, teniendo esa confianza mutua que con muy poca gente se llega a tener y más tratándose de trabajo. Ahora le ha tocado la hora de luchar por una nueva meta, alejada de esta profesión tan poco valorada y en la que, por desgracia, en los últimos tiempos prima la cantidad y la inmediatez sobre la calidad. Ya no será un compañero, pero siempre quedará el amigo.