No sé si a ustedes les pasa, pero yo, últimamente, cada vez que escucho a Rubi en rueda de prensa, me irrito. Solía gustarme escuchar al técnico catalán, porque lo que decía solía tener mucho sentido. Pero de un tiempo a esta parte no puedo con muchos de sus mensajes que, en algunos casos, hasta pienso que se está riendo del personal. Sus lecturas de los partidos me desquician, ya que, definitivamente, hemos visto partidos muy distintos, pero lo que más me viene cabreando es el complejo que tenemos como equipo cada vez que nos enfrentamos a un rival de la liga, donde Rubi suele excusarse. El Athletic no es de nuestra liga, compiten por Europa. El Getafe técnicamente no es de nuestra liga porque tienen a Enes y a Mayoral de delanteros. El Villarreal no era de nuestra liga tampoco, pero el Valladolid, en cambio, sí les ganó. Si uno mira a los equipos de nuestra liga, según los parámetros de Rubi, solo encontraría el Elche y poco más. Parece que no somos dignos de competir en la Liga y que la permanencia sea un milagro imposible, mayor que aquella permanencia del Almería de Francisco que, este sí, apenas tenía recursos. Rubi, en realidad, se ha mimetizado con una parte de la sociedad almeriense que suele valorar mejor lo de fuera. Y así nos va. Su mensaje, desde luego, ha calado. El equipo no cree en sus propias posibilidades y en el momento que encaja un gol, es un poema. Contra el Athletic, a pesar de la gran salida que tuvimos (sic) según Rubi, ya íbamos perdiendo en el minuto 8 y, a partir de ahí, fue otra travesía por el desierto. Un partido frustrante, otro más, en el que el equipo no dio la cara, y su entrenador tampoco. El arreón de los minutos finales, con gol de Centelles incluido, como en el Metropolitano o en otros encuentros, no me alivia, me cabrea más aún. Me molesta que el Almería parezca estar aquí de prestado. Me molesta que el equipo no juegue con orgullo y convicción. Y me molesta que el entrenador no haga nada al respecto. En lugar de buscar soluciones busca justificaciones y yo sigo pensando que tenemos plantilla para jugar mejor de lo que lo estamos haciendo…