Los complejos eternos de los almerienses

Para comenzar, conviene reflexionar sobre la típica idiosincrasia de la mayoría de los almerienses; si lo hace el vecino está bien hecho, pero si lo hacemos nosotros, no. Este preludio viene a colación acerca del estilo que utilizó la UDA para vencer en Tenerife. Durante las últimas temporadas varios conjuntos que militaron en Segunda como Osasuna, Alavés, Cádiz o el propio Eibar han sido prácticos de cara a lograr su objetivo de ascender. Podía gustar más o menos, pero alcanzaron su meta y de paso el respeto por parte de las diferentes aficiones, incluida la rojiblanca.

En este último choque en Tenerife le tocó a la UDA disfrazarse de equipo práctico, pero no, nuestro Almería tiene que dominar, tiene que jugar bien y tiene que golear como aquel Barça de Guardiola, porque si no solemos recurrir al factor suerte sin pensar en que los defensas defienden y, sobre todo, el portero para. Hasta que los almerienses no nos quitemos ese disfraz de acomplejados, vamos a estar con este pensamiento de por vida, en cualquier situación deportiva, social o política.

Otro factor a tener en cuenta fue el de las ocasiones del rival. Si ante el Lugo la UDA no mereció encajar tres goles en cuatro acercamientos del contrario, en Tenerife puede que sí mereciera haber recibido algún tanto. Si por tanto aplicamos la media de los dos últimos partidos nos salen cuatro puntos obtenidos, por aquello de que lo que te resta la diosa fortuna un día, te lo da en otra jornada. Por eso vuelvo a incidir en la mala costumbre que se tiene por estos lares de resignarse ante la mala suerte y de no acoger la buena.

Los que nunca son subjetivos son los guarismos, los de la tabla clasificatoria, que están por encima de cualquier opinión o complejo. La UDA actual sigue siendo la mejor de la historia en Segunda una vez transcurridas nada menos que 32 jornadas, además de ser a día de hoy el equipo que más victorias ha cosechado y más tantos ha logrado. Después de disputarse dos tercios de la competición, incluyendo las ausencias de Sadiq, nadie puede hablar de casualidades.

Pero como indiqué antes, el portero es un jugador más, y Fernando, que en Zaragoza estuvo más que desafortunado, compensó con creces en Tenerife sus errores más recientes. Así es el fútbol, por eso siempre pensé que la liga de la regularidad es la competición más justa que existe, pues no está a expensas de un mal día de un jugador, como sí lo está cualquier eliminatoria o competición del KO. Lo que paradójicamente podría ser decisivo en esta recta final sería la nueva composición de la zaga.

Se ratificó en Tenerife la calidad de Ely, aun sin estar en su mejor momento. Y en la retaguardia espera Nelson, erigiéndose Babic en el mariscal de la parcela defensiva. Los tres centrales (a la espera de la confirmación de Nelson) tienen marchamo de superior categoría, y eso para un conjunto de Segunda que además cuenta con el mejor delantero en sus filas, es oro puro. Por cierto, menuda conexión entre Portillo y Sadiq; que uno recuerde, el gol en Málaga, dos tantos ante el Lugo y el penalti provocado en Tenerife, nacieron del vínculo futbolístico establecido entre ellos. Que siga la fiesta...