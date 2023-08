El sábado pude disfrutar con mi mujer y mi hijo del partido entre el Almería y el Real Madrid. El niño, que en poco menos de un mes cumplirá cuatro años, tuvo su visión del partido particular (le preocupó que el 18 se hiciera daño y estaba muy atento al numero 10, con el que comparte nombre). Su madre, en cambio, que acudía al partido por primera vez desde que Turki se hiciera cargo, se sorprendió por el gran ambiente antes, durante y después del partido. Que aficionados del Real Madrid pudieran estar por la fan zone, ver el futbol tranquilamente en cualquier parte del campo y salir sin problema del Estadio, debería ser motivo de orgullo. Ojalá nuestro ejemplo cundiera. El futbol debe ser siempre una fiesta y yo, que tengo como modo de vida tratar a otros como quiero ser tratado, no tengo ningún problema con que haya aficionados almerienses que apoyen al Madrid, Barcelona, Athletic, Atlético o el que sea. No entiendo esos complejos que tenemos porque haya gente de nuestra ciudad que apoye a otros equipos. Esto no es nuevo, ni es exclusivo de Almería. Me parecen peor, y más patéticos, los almerienses que jornada a jornada le desean lo peor al club. Hay madrileños barcelonistas. Catalanes madridistas. Y los grandes equipos siempre arrastran mas seguidores. Y si es verano y en Almería, plagada de madrileños, con más motivo. Incluso en el vuelo del domingo que compartí con Guti a Madrid, donde hice escala para volver a Londres, vi a dos familias que habían venido desde la capital de España únicamente para ver el encuentro. Creo que a nivel social hemos crecido notablemente No hace falta más que ir a un partido. El sábado, la gran mayoría era rojiblanca. El gol de Arribas fue atronador. Los goles blancos, apenas se escucharon. Creo que tenemos que crecer desde la convicción de que cada vez son mas los almerienses a los que les tira el rojiblanco y centrarnos menos en los que no, ni entrar en absurdos debates con otras aficiones que tampoco están para dar lecciones. Acusamos de catetos a los almerienses que son de otros equipos, pero creo que la realidad es otra...