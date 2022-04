El compromiso

Es de suponer que el deseo y objetivo de cualquier entrenador es el de contar con un grupo comprometido, teniendo esa gran suerte el que suscribe. Cuando alguien se incorpora a un grupo lo primero que se le debe exigir es un cierto compromiso, por respeto al grupo, a él mismo y los rivales (y compañeros de modalidad deportiva). En deportes colectivos el tema de hoy en esta columna se acentúa ya que no se entiende un equipo de fútbol con siete jugadores o uno de voleibol con cuatro. Sin embargo, este periodista viene observando un descenso del compromiso desde hace tres lustros a esta parte, posiblemente por la evolución -o involución- de la sociedad en general. Los comportamientos han virado y ahora es el padre el que está más pendiente de horarios, vestimenta y demás asuntos del deporte que el propio vástago, cuando cuentan los mayores que otrora eran los propios pequeños quienes asistían a los campos a pie con sus amigos. Quizás esa delegación en los padres ha derivado en una saturación mental por parte de una no ínfima parte de los últimos que provoca cierto pasotismo disfrazado de sobreprotección. Se puede comprobar cualquier día que llueve, paralizándose Almería como si las condiciones climatológicas fuesen fenómenos paranormales. La intención de suspender la sesión o partido se debe a una mayor comodidad a pesar de que todo el que ha sido futbolista conoce que los días de mayor disfrute son los de lluvia. Las excusas son múltiples, con una falta de respeto hacia el resto de compañeros que adquirieron el mismo compromiso en verano y que sí desean practicar lo que más le gusta, muchos de ellos conscientes de que lo de 'todos para uno y uno para todos'. El problema se acentúa en partidos, con equipos no presentándose o retirándose en mitad del mismo por la baja posibilidad de que los niños cojan un pequeño resfriado olvidando ese compromiso de evitar un viaje de cerca 200 kilómetros entre ida y vuelta con el otro equipo.