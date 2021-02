Las conclusiones, al final

Perdió el Almería en Butarque y una pesadumbre inmensa se apoderó de los aficionados e instigadores de la opinión rojiblancos. Dos denominadores comunes en la crítica: las rotaciones y el árbitro. Que no fue mano de Sadiq lo vimos casi todos. Pero con esto no voy a perder mucho el tiempo. Fue un error humano. Mayúsculo, pero humano. En cuanto a las rotaciones tenemos que esperar a final de temporada para poder saber si es un acierto o no. Claro que cuando se pierde es muy fácil expresar que ya tiene que jugar el equipo más competitivo posible pese a que haya un partido cada tres días. Lo que aún es una incógnita es saber cómo y quién te va a dar el ascenso.

Porque si la UD Almería consigue su objetivo en junio todos pondremos en un altar a Jose Gomes por el único motivo de ser consecuente con su idea. Igual de importantes eran los tres puntos del miércoles en Leganés como lo son los de hoy ante el Mallorca o los de la semana que viene ante el Lugo. ¿Nos hemos parado a pensar si a los entrenadores de Leganés, Espanyol o Mallorca les gustaría poder rotar cada cierto tiempo para dar descanso a sus mejores jugadores? Claro que querrían hacerlo, pero no todas las plantillas tienen tanta calidad o son tan competitivas como la rojiblanca. A eso se aferra el míster del Almería. Si acierta o no será una conclusión que sacaremos al final de la temporada y como siempre en esto del fútbol vendrá acompañada de si se cumple el objetivo o no, ya saben que en este deporte solo aciertan los que ganan.

El RCD Mallorca ha tenido una semana para preparar el partido. Sin viajes entre semana, con días por delante para entrenar los aspectos tácticos que tienen que trabajar contra el Almería y, sobre todo, para regenerar la mente ante una derrota que fue dolorosa. Este último aspecto puede ser condicionante en el partido. Un equipo acostumbrado a ganar se mueve difícilmente en la derrota y un gol tempranero de los almerienses puede amedrentar mentalmente al conjunto de Luis García Plaza. Un técnico que está haciendo una temporada sobresaliente y que tiene a su disposición a futbolistas de gran capacidad técnica como Salva Sevilla, Aleix Febas o Ruiz de Galarreta unido a jugadores rápidos en banda donde destacan Ndiaye, Lago Junior o Mollejo