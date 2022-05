No se conforman con el ascenso

Yme parece muy bien. Esa idea ya la pregonó a los cuatro vientos José María Gutiérrez, el que fuera entrenador del Almería y al que la pandemia le garantizó quedarse más tiempo en el banquillo, pero no fue capaz de conseguirlo. Es más, el equipo se le fue cayendo conforme avanzaba el calendario en un vestuario que no creía en su idea futbolístic, pero eso ya es triste pasado en la historia de un Almería que ya huele a cambio de categoría. Aunque la ciencia exacta no lo certifique, la victoria en El Plantío, unida al varapalo del Valladolid, ha hecho que alcanzar el objetivo marcado en el mes de Julio del año pasado esté al alcance de la mano. Solo un desastre podría evitarlo. Pero ahora, con más de medio billete en su poder para estar la próxima temporada en la élite, el equipo es mucho más ambicioso y confía en poder acabar al frente de la clasificación, algo que jamás ha logrado el Almería, en cualquiera de sus denominaciones, en su historia. Salvado el obstáculo y las dificultades del primer objetivo, lanzarse en busca de ser el mejor equipo de la temporada es algo que les tiene que motivar, no solo por el hecho de acabar primeros, sino que mucho me temo por la pasta que se tienen que llevar, unida a la del cambio de categoría, si lo consiguen. El otro día hablaba Garitano de regularidad y de que para mantenerse arriba tienes que tener precisamente eso, regularidad, en una competición tremendamente exigente y en la que apenas te descuides aparecen los fantasmas del miedo, la duda, la incertidumbre… El vestuario es ambicioso y más aún Rubi -aunque en muchos aspectos el club lo ha cambiado porque nunca ha sido así- que quiere acabar siendo primero, y ese mensaje se lo ha transmitido al vestuario, porque sabe que lo puede conseguir a poco que el equipo crea que es posible, y me parece fantástico. Si le quedan fuerzas, a por ello.