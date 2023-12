Cuatro puntos en cuatro meses. Esa es la realidad del Almería. Cualquier floritura literaria es desacertada cuando la realidad se plasma mejor desde la crudeza. Hemos entrado en esa fase en la que se comienzan a confundir los términos. Competir es un triunfo, marcar es una proeza y una jugada defensiva parece que es motivo para descorchar la botella de champán que guardas para las grandes ocasiones. No seamos ilusos. La situación es tétrica. Y en esa función en la que los jugadores son protagonistas, primero en el campo y posteriormente delante de los micrófonos, nos quieren vender un largometraje de ciencia-ficción que es irreal. Da la sensación de que el único que se ha enterado del cuento es Garitano, que llegó con las valijas a un sitio que ni siquiera en sus peores pesadillas hubiese pensado que estaba tan jodido. Oigan, que el equipo ha mejorado. Como ese alumno que sigue suspendiendo, pero ya por lo menos completa las preguntas de los exámenes. Pozo ha llegado a decir este jueves que han llegado a perder partidos andando, que esa no es la actitud. Unas palabras que dejan en tan mal lugar a unos profesionales que representan una ciudad que, como mínimo, son de una bajeza alucinante. Ahora el partido contra el Mallorca vuelve a ser uno de esos días marcados en rojo con tintes de final, pero con la incertidumbre de todo el curso. La misma que contra Celta, Granada o Las Palmas. “Este fin de semana tiene que ser”, decíamos durante la previa de esos encuentros. Sabedores del desastre, solo queda esperar, sin la mayor de las expectativas, lo que puede hacer este equipo. Será o no será, pero lo que ha quedado claro es que Primera División se le ha quedado muy grande a muchos de los futbolistas de la plantilla. A unos niveles demasiado preocupantes. Dentro y fuera del campo.