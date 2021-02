O conmigo o contra mí

El igualado choque -más por el marcador que por lo futbolístico- entre Almería y Sevilla provocó una especie de guerra civil entre la comunidad almeriensista que 'enfrentó' a quienes vieron razonable que José Gomes, fiel a su filosofía, alinease a la unidad copera, contra quienes consideramos que un choque de semejante importancia histórica para la humilde entidad almeriense merecía haber puesto toda la carne en el asador. Más allá de qué postura resulte más convincente -ambas cuentan con argumentos interesantes, aunque me decanto por la segunda-, resulta curioso el fanatismo que, cada vez más, inunda todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el fútbol. Las redes sociales, lugar donde tienen lugar la mayoría de debates hoy en día, son un ejemplo de ello, con la comunidad almeriensista como sujeto. Si opinas que José Gomes se equivocó, vas contra él. Si criticas que jugase un futbolista y éste marca gol, te ha callado la boca. Esto se incrementa con cuentas que, por algún motivo, endiosan a figuras que han demostrado poco o nada en este deporte y, por supuesto, en su club. Hemos visto estos días a tuiteros que defienden a José Gomes contra viento y marea, como si fuese una deidad, como una 'grupi' que chilla enfervorecida al ver aparecer a su ídolo sobre el escenario. Haga lo que haga el bueno de Pepe está bien. Punto. Lo mismo ocurre con ciertos futbolistas que ya poseen una legión de fans -quiero pensar que quinceañeros- que besan el suelo que pisan. Cabría recordar que las personas que juegan al fútbol son solo eso: personas. Unas veces se equivocan y otras aciertan. No se trata de criticarlas siempre ni de situarse a su favor continuamente, sino de ser capaces de valorar ambos escenarios. Elevar estas figuras a mitos es peligroso y, cuando ya tienes una edad, incluso ridículo. Convendría ser más racionales y saber que los profesionales pasan de largo por los clubes. Nuestro amor por ellos no suele frenarlos. En la mayoría de los casos el dinero pesa más.