Si analizamos plantillas y presupuesto, y el hecho de que jugáramos en el Nuevo Los Cármenes, el favorito era el Granada, pero eso es poco consuelo. El hecho de que el Almería pusiera en serios aprietos a los locales, siendo el conjunto que más dificultades ha dado en tierras granadinas, como demuestran las caras de los futbolistas locales en la foto del vestuario y cómo celebraron la victoria, también es poco consuelo. Que los 700 almerienses desplazados, apoyados por el juego de su equipo, silenciaran al Estadio nazarí, también es poco consuelo. Al final, el equipo nadó para morir en la orilla y, por segundo año consecutivo, un gol en las postrimerías del encuentro nos hizo volvernos de vacío. Al menos este Almería demuestra que su buen estado de forma no es casualidad, sino que es gracias al buen trabajo de Fran Fernández y sus hombres. Con un cuarto de la competición disputada, el conjunto almeriense se encuentra en mitad de la tabla, tan cerca del ascenso como del descenso (3 puntos) y con el orgullo de ver que no le pierde la cara a la categoría y que pelea cada balón, cada jugada y cada partido como si fueran los últimos. Esto sí que es un consuelo. Llevamos muchos años de desidia y frustración proyectadas desde la presidencia, pero que tenían un impacto innegable en el equipo. El dueño del club no es que haya cambiado un ápice en su comportamiento, pero al menos el equipo y el cuerpo técnico no se han dejado arrastrar y nos están demostrando que van muy en serio en su propósito de que esta temporada sea muy distinta a las anteriores y no dejar para la última jornada lo de la permanencia. Tras el empate en Albacete y la derrota en Granada, es hora de que el Almería retome la senda de los triunfos aprovechando que regresa al Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

El rival es un Sporting con una errática planificación veraniega y con un entrenador, Baraja, que está más que cuestionado. A priori nosotros llegamos en mejor momento, pero conviene no dar nada por sentado y mantener los estándares que hemos venido ofreciendo en las últimas jornadas, con independencia del rival y su situación.