Todo se consumó en la cruz

Pasado el Jueves Santo con el inicio del triduo sacro y la institución de la Eucaristía nos acercamos a visitar los monumentos instalados en cada templo para compartir esos momentos de oración. La madrugada nos invita a recobrar el tradicional vía crucis con la imagen que salió de los talleres de Perceval El Escucha, que en esta pasada madrugada recorría la calles den solemne vía crucis del llamado señor de Almería. En esta semana de pasión hemos tenido de todo, buen tiempo, calor, viento, frio y la lluvia que no quiso perderse en las estaciones de penitencia del pasado miércoles, que no dio tregua para que hubiese sido un día de reencuentros para el recuerdo. Nada hacía presagiar lo que ocurriría minutos después de las 19 horas, fue ciertamente surrealista, El Calvario se dirigía a la Catedral por Pedro Jover y Prendimiento había salido un cortejo ilusionante después de dos años sin poder hacerlo la cruz de guía y el prendimiento en plaza Marín, en Jovellanos el cautivo y por cervantes aun el palio de la Merced y la lluvia rompió los sueños de las hermandades, empapados terminaron en su casa de hermandad en una recogida empañada en lagrimas que se unían a las gotas de agua que aun caían una vez recogida esta. El Calvario su cortejo sobre las 21 horas decidió irse a San Roque mientras su paso se guarecía en la casa del Prendí y en la mañana del Jueves muy temprano realizaba la muda a la carpa instalada en San Roque. Y los Estudiantes reunidos decidieron finalmente no salir mirando por la integridad de todos los miembros del cortejo, rezos plegarias se sucedieron en el interior del templo y hasta la tuna de la UAL entonaba sus cánticos mientras el Obispo Antonio Gómez Cantero se dirigía a todos los componentes del cortejo. Mientras desde el barrio torero de San Ildefonso salió la Macarena, que sufrió en el recorrido ya que hubo momentos en el que una lluvia fina que no llego a mayores hacía presagiar que podría haberse complicado su estación de penitencia que termino rondando las 5 de la madrugada. Hoy, día del dolor de un viernes santo en el que concluirá esta pasión por calles y plazas con Caridad, Entierro y Soledad que ha iniciado cultos de su 250 aniversario fundacional, nos llevara a contemplar por primera vez al Señor de la Vida.