Almería, 2 de noviembre de 2023. Estimado Piñeiro, a grandes rasgos coincido con todo lo que expones. Ya tuvimos días de gloria coperos como las semifinales alcanzadas en 2011 con Oltra al frente, curso que acabó con el primer descenso a Segunda de la historia del club. También en la era Al-Sheikh se alcanzaron desde la categoría de plata unos meritorios cuartos de final ante el Sevilla que todavía me dejan la duda de lo que hubiera ocurrido si José Gomes no saca ese día la unidad B. Pero salvo esas honrosas excepciones el torneo copero suele ser un dolor de cabeza salvo que llegue en el contexto que atraviesa actualmente el equipo, hundido en la tabla liguera y con la moral por los suelos. La victoria en Talavera puede activar algún resorte que los haga reaccionar, al menos recuerdan lo que es ganar, algo que no hacían desde el pasado 20 de mayo ante el Mallorca. La empresa sigue siendo una quimera y la visita a Vitoria no me hace ser más optimista.