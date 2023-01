Una vez cerrado el 2022, con ese agridulce empate en Cádiz, recibimos este 2023 con la ilusión de que, como mínimo, sea tan bueno como el anterior, donde logramos el ascenso a Primera y nuestro primer título. La permanencia, sin duda, sería un gran premio que consolidaría el proyecto rojiblanco, en constante crecimiento. Además, ayudaría con la planificación en un verano clave en cuanto a contratos que se acaban: Rubi, De La Hoz, Portillo, Fernando y Fuoli. El meta murciano tendría encarrilada su renovación por dos temporadas, mientras que la del otro capitán, el mediocentro cántabro, está enquistada. A Portillo ya se le ha dicho que no se le va a ofrecer la renovación y no creo que Fuoli esté dispuesto a pasarse más tiempo así. Luego quedaría por ver qué pasa con el entrenador catalán. Rubi vino con el objetivo de ascender a Primera y lo consiguió, pese a las adversidades. En el regreso a la élite, el equipo, pese a los cambios en la plantilla y contar con un vestuario muy joven, no solo ha dado la cara, sino que incluso ve el descenso a cierta distancia. Ha dotado al equipo de un estilo de juego reconocible, aunque también tiene sus ataques de entrenador, que para la mayoría son difíciles de entender. Yo creo que su continuidad sería buena para el club, pero tengo la sospecha de que ni el club ni el propio técnico, dado a estar poco en sus clubes, están por la labor de extender su relación más allá del próximo verano. No manejo ningún tipo de información al respecto, nadie me ha dicho nada, ni por parte del club, ni del técnico. Es simplemente una intuición mía. Si el Almería logra la permanencia, nadie podrá poner un pero a la etapa de Rubi en el Almería y eso seguro que le facilitaría buenas ofertas de otros clubes de la liga. Claro que Rubi está muy a gusto en nuestra ciudad y sabe llevar el club y quizás esté dispuesto a lograr el reto de meter el equipo en Europa como ya hiciera con el Espanyol. Supongo que no tardaremos mucho en enterarnos si el club le ofrece la renovación a su entrenador y si este está dispuesto a seguir, o no...