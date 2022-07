Bajo control

Almería, 14 de julio de 2022. Estimado Piñeiro, la situación de los excedentes de cupo, siendo preocupante, no deja de estar 'under control', como decís por las islas británicas. La dirección deportiva tiene marcadas las piezas que seguirán seguro en el arranque de la competición y de aquellas que van a marcharse antes de que arranque la concentración en Jerez, pero también manejan que varios futbolistas a día de hoy no previstos en las quinielas acabarán saliendo. Para seguir creciendo el Almería necesita vender (aunque cuenta con el aporte de la operación Darwin) y se antoja complicado que en la terna Akieme, Samú Costa, Robertone, Ramazani y Sadiq no acabe abandonando la disciplina rojiblanca al menos uno o dos jugadores. Luego hay que ver el rol que tendrán adquisiciones gratuitas como los jóvenes Solà o Svidersky, que podrían acabar saliendo cedidos. Nieto y Martos, por sus lesiones, entiendo que estarán sin ficha y en enero se les buscará acomodo. PD: Appiah y Lazo son otras incógnitas.