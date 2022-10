El sábado volvió a la senda del triunfo después de 42 días sin hacerlo la UD Almería. Un angustioso camino por el desierto en el que ni el juego ni el gol hacían acto de presencia. Hubo un evidente cambio de actitud propiciado por los cinco cambios de inicio, la suma de experiencia y el regreso a la defensa de cuatro. Ahora, lo que cambia definitivamente la inercia negativa es la presencia de César de la Hoz. En un equipo diseñado y definido por la figura de un pivote posicional, el cántabro aporta el equilibrio imprescindible en la sala de máquinas. Su trabajo en la marca a Óscar Trejo permitió eliminar parte del talento más puro de los madrileños. No solo en el trabajo individualizado, sino que su labor en las ayudas a los costados y en el carril central lo elevan como uno de los baluartes en el engranaje defensivo de los unionistas. Siendo determinante como corrector, su mayor evolución ha llegado en funciones ofensivas. Cada vez con más confianza, el capitán rojiblanco ha añadido a su arsenal pases que rompen líneas. Una verticalidad carente en otras etapas de su carrera. Este punto hace que su influencia no quede solo en un mero eslabón de la cadena en la que su mayor participación sea un pase horizontal de dos metros. Su progresión implica un mayor radio de acción. No es casualidad que con DLH en el campo el Almería haya jugado su mejor fútbol y haya sumado los tres puntos (segunda parte contra el Sevilla y primera parte frente al Rayo Vallecano). Tampoco es casualidad que se haya encajado solo un gol con él sobre el terreno de juego. Fueron muchos los problemas en el arranque de la temporada, desde la no inscripción en el campeonato hasta la lesión en el José Zorrilla. Solo queda esperar que César tenga la continuidad esperada a partir de ahora. Porque el Almería de Rubi no se entiende sin De la Hoz. La prolongación del técnico de Vilassar de Mar sobre el campo. El corrector de Orejo.