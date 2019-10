El cambio de propiedad en el seno de la UD Almería trajo consigo un fenómeno que se multiplica como las setas y no sé qué recorrido tendrá. Consiste básicamente en darle una pátina de tremendismo a toda la etapa de Alfonso García, como si los 16 años que estuvo el empresario hortofrutícola al frente del club se redujeran a esos 3 que coqueteó con el descenso a Segunda B, casi obviando sus dos ascensos a Primera, así como en loar todo lo que hace Turki Al-Sheikh, desde pintar un tren con los colores rojiblancos en Arabia Saudí a regalar coches en los partidos o pelotearlo por montar un festival de música techno. Incluso en la prensa, sobre todo en la prensa, hemos ampliado nuestras tragaderas. Cuando en la época de Alfonso García había alguna demora en una rueda de prensa, por ejemplo, algún compañero ponía el grito en el cielo, mientras que ahora te tragas retrasos de media hora o incluso aplazamientos previamente convocados, como ya ocurrió este verano en una ocasión con Mohamed El Assy, sin que nadie alce la voz. Afición y prensa -también los empleados del club, principalmente ellos porque están en juego sus puestos de trabajo- estamos más predispuestos a tragar con todo. Me pregunto qué reacción habríamos tenido si el que baja al vestuario de Santo Domingo para poner firmes a los jugadores ante el Alcorcón hubiera sido Alfonso García en lugar de El Assy. Por lo general, los aficionados han aplaudido en redes la conducta del CEO rojiblanco, al 'ponerle las pilas' a los futbolistas. Apuesto a que hubiera sido tildada de catetada o actitud dictatorial en caso de tratarse del ex mandamás. Como quiera que El Assy ya calificó en su día a su jefe como "un hombre del Renacimiento", convendría recordar que Aristóteles ya dejó escrito que en el término medio está la virtud. A eso le añado yo un matiz más castizo: ni corto, ni cortijo.