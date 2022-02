Esto es cosa de todos

Londres, 17 de febrero de 2022. Estimado Navarro, el vivir tan lejos del día a día del club hace que sufra por no poder estar en Almería disfrutando de este equipo histórico que entrena Rubi. Esta temporada que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro fútbol y va a ser el origen de lo mucho bueno que aún nos queda por vivir. Tengo claro que este equipo tiene condiciones para lograr el ascenso a no ser que nos dé otro brote de Covid o lo del VAR se vaya de madre como la temporada pasada. Si del fútbol depende, este equipo no le teme a nadie. Ya ha demostrado tener muchos registros a los que adaptarse y calidad en la plantilla, magistralmente gestionada por el cuerpo técnico. Por eso vengo pidiendo que la afición esté a la altura y dé ese paso al frente que demuestre que no solo queremos fútbol de Primera, sino que vamos a conseguirlo unidos. Vienen dos partidos consecutivos en casa donde la ciudad y la provincia tienen que estar con el equipo a muerte, antes, durante y tras el partido, como en Málaga…