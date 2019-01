Las cosas de la UDA

El regreso al trabajo de la UD Almería ha dado bastante de sí. La comparecencia de Corona ante los medios para venir a decir que, salvo contratiempo, el club no fichará nada en enero demostró el escaso afán de mejora que hay ahora mismo en una directiva acomodada con el devenir del equipo. No estaría mal tratar de mejorar las carencias que tiene el plantel e intentar ilusionar a la afición con cotas mayores, aunque eso traería consigo un desembolso de dinero que Alfonso García no parece dispuesto a afrontar. Tampoco sería malo rescatar al filial de esa deriva que atraviesa en la cola del Grupo IV de Segunda B, algo que Corona también quiso pasar por alto. Pero, sin duda, la noticia de esta vuelta a los entrenamientos es la ausencia de Owona. Lo que ha sucedido con el central camerunés, en su país durante toda la semana por unos problemas con su permiso de residencia (de los que el club apenas ha informado) es más propio de una comedia americana que de una entidad profesional de la mejor liga del mundo. Estos extraños contratiempos del central se traducirán en que Fran Fernández afrontará el duelo ante el Mallorca sin uno de sus jugadores más en forma, un hombre que le había ganado la partida a Juan Ibiza con grandes actuaciones y que parecía estar consolidándose en el once. Habrá que ver el estado físico en el que llega Owona de Camerún, aunque incluso se antoja complicado que, tras una semana de inactividad más que el resto de compañeros, pueda estar lo suficientemente rodado para medirse al Alcorcón la próxima jornada. Una baja tan absurda como incomprensible. Un central ausente, un filial malherido y un mercado de fichajes que parece que no deparará nada a los rojiblancos. Este es el inicio del 2019 de la UD Almería que, eso sí, ocupa una posición en la tabla que pocos esperábamos. Esto, sumado a la acertada iniciativa de poner precios populares para los niños en el duelo de mañana, nos puede hacer pensar en una bonita jornada de Reyes en el Mediterráneo. Arrancar el año con 28 puntos sería el mejor regalo posible.