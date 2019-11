Hay que ser creativos

Londres, 21 de noviembre de 2019. Estimado Navarro, Guti puede no contar con los mimbres necesarios para desarrollar su idea de juego y hasta la apertura del mercado invernal el club no está en posición de arreglarlo. Dado que los puntos van a seguir contando, a Guti, muy creativo como jugador, no lo queda otra que serlo como técnico y buscar alternativas con la plantilla actual. El trivote con Petrovic, De la Hoz y Aguza podría ser una opción, aunque yo preferiría apostar por un centro del campo con más creatividad, con Petrovic y Aguza de doble pivote, y una línea por delante con Lazo, Vada y Coric. Sería una media de tiki-taka, pero sospechando que el Numancia nos va a dar el balón, no es tan descabellado. Otra opción sería jugar de inicio con dos delanteros. Está claro que tanto Guti en particular como el Almería necesitan sumar los 3 puntos para reducir los niveles de ansiedad y poder reconducir la situación. Es hora de que, como demandó el técnico en Elche, varios jugadores clave den un paso al frente...