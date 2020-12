Las credenciales del Almería

Era el partido de la jornada, y el Espanyol-Almería cumplió con las expectativas con un encuentro que, definitivamente, es de superior categoría. Los rojiblancos demostraron en la casa del gran favorito que la distancia entre ambos conjuntos no es tan grande y que de aquí a final de temporada vamos a estar en la pomada por el ascenso. El Almería de José Gomes presentó sus credenciales en la encarecida lucha por el ascenso. Comentaba en twitter tras el partido que este Almería se habría paseado la temporada pasada en Segunda, donde el ascenso fue muy barato y esta temporada va a tener que sudar de lo lindo para conseguir uno de los tres puestos de ascenso, ya que el ascenso este año va a estar mucho más caro. Lo bueno, es que, como digo, el Almería demostró en tierras catalanas que su candidatura al ascenso está bien fundamentada. Porque si el Espanyol tiene el presupuesto y la base de un equipo de Primera, con jugadores como RDT que deberían jugar en equipos de las competiciones europeas, los almerienses tienen el mejor estilo de juego de la categoría. Es una delicia ver jugar a este Almería donde el doble pivote Morlanes-Samu Costa es fundamental. Pero también lo fue el domingo el portugués Joao Carvalho, que jugando en la mediapunta demostró ser un futbolista de muchos quilates. Sadiq dio otro recital, pese a no marcar, y el Almería, pese al revés del golazo inverosímil de De Tomas, se repuso muy bien, no le perdió la cara al partido e hizo meritos ya no para haber empatado el partido, sino para incluso ganarlo. Fue una derrota en el resultado, pero un triunfo por la tranquilidad que dio ver que el equipo está a la altura y que desde luego va a pelear por el ascenso directo. Si estuviéramos en una partida del tute, la partida estaría complicada de antemano, pero tenemos muy buenas cartas y estoy convencido de que con lo que hay, podremos ser uno de los 3 equipos que suban al final de temporada. Confianza plena en José Gomes y sus futbolistas. PD: Imagino que acudiremos al mercado invernal, pero espero que estemos comedidos. La temporada pasada la liamos en diciembre…