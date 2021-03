El crédito de Gomes

Londres, 25 de marzo de 2021. Estimado Navarro, la derrota en Ponferrada aún escuece. No fuimos pocos quienes señalamos a José Gomes como responsable, ya que su lectura del partido, una vez más, no estuvo acertada. Tampoco nos gustó su poca autocrítica al finalizar. Pero ahí a cuestionar su puesto hay un largo trecho. Creo que, si bien ha cometido errores, no es menos cierto que también ha tenido muchos aciertos. Hay que darle crédito porque ha dado al Almería un estilo de juego que a todos nos gusta, ha potenciado a varios de nuestros futbolistas y encima la puntuación hasta la fecha mejora la de los dos anteriores ascensos. Unos dicen que a este Almería se le entrena fácil. Otros que la plantilla no es para tanto. A ver si se ponen de acuerdo. De la forma que yo lo veo este equipo ha demostrado que, en plenitud, es casi imparable. Sigo pensando que el ascenso caerá por su propio peso. Ahora bien, no convienen más tropiezos, porque en ese caso a Gomes se le puede acabar el crédito…