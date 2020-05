La semana pasada veía la luz el álbum de cromos de LaLiga Genuine en una iniciativa del organismo que regula el fútbol profesional en España y Panini. Esto hizo al autor de estas líneas retraerse años atrás, prácticamente una década. El aquí firmante, como tantos otros pequeñines, se dedicaba durante su infancia a coleccionar los cromos de la Liga. Una época en la que uno deseaba que llegara el domingo, no solo para acudir al estadio, sino también para abrir esos sobres que guardaban tal pequeño tesoro. Un tiempo en el que si te salía un cromo que ya tenías te llevabas un pequeño disgusto. Cosas de la infancia. Mientras algunos recibían su paga cada fin de semana, para este su paga eran esos sobres de cromos. Este casi periodista afrontaba cada temporada con la ilusión de poder completar su álbum cada vez que lo recibía allá por el mes de septiembre. Pero el que suscribe ha de admitir que nunca logró semejante propósito, aunque en una ocasión se quedó a uno de completarlo. Se trataba de la temporada 2009/10 cuando uno estaba la mar de contento porque iba a tenerlo en su totalidad, sin faltarle cromo alguno. Pero por un pequeño error no pudo conseguir dicha meta. Uno se acordará siempre como pidió los pocos cromos que le faltaban para completar la colección y le llegaron todos menos uno. El escudo del Sevilla FC fue el único que no llegó. A cambio aquel niño, ya más bien adolescente, recibió la pegatina del defensor del cuadro hispalense Escudé, la cual este ya tenía. Un acontecimiento que a aquel chico de 12 años le frustró, la ilusión se desvanecía. Un recuerdo más de la infancia, una infancia que estuvo marcada por esas colecciones de cromos. ¿Quién pudiera volver a aquellos tiempos en los que completar el álbum de cromos era de las pocas preocupaciones de uno?