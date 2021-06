Algo no cuadra

Almería, 17 de junio de 2021. Estimado Piñeiro, en el caso Balliu al parecer hay una mezcla de todo lo que apuntas. En primer lugar el jugador contaría con un ofrecimiento de algún club de superior categoría, si bien nada insalvable en el caso de que a la UDA le hubiera interesado en firme acometer su renovación. Es una pena que un jugador de los que se preocupaban por hacer vestuario no vaya a continuar en el tercer asalto por el ascenso a Primera, pero en el club tampoco andan preocupados. Y esto último inquieta porque si de algo se ha adolecido desde que Turki Al-Sheikh desembarcase en la propiedad es precisamente de construir un equipo, más allá del ramillete de estrellas de turno. En una categoría tan particular como Segunda si no cuentas con un vestuario fuerte y cohesionado partes con desventaja. Confío en que Rubi sepa subsanar esta rémora en el presente mercado. Tiempo y margen va a tener.