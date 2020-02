El cuarto Rey Mago

Resulta una evidencia irrefutable que el fútbol profesional se ha mecanizado. La preparación física ha equiparado a los equipos y la emoción y la polémica, atenuada que no suspendida por el VAR, son los ingredientes que mantienen en vilo a la parroquia. Los partidos se parecen unos y a otros en cada jornada, y la fantasía ha quedado atrapada en el obligado viaje entre el placer del juego y el deber de la victoria. Los 'puretas', así, echan en falta el ingenio y a jugadores diferentes, que rompen con la rutina. Arvin Appiah está llamado a pertenecer a ese grupo de futbolistas, selecto y reducido, que emociona. Este periodista está persuadido de que Gutiérrez ve en el inglés el punto de locura y de genialidad que él mismo representó como jugador merengue y que el fútbol actual sólo presenta a cuentagotas. El chaval ha pasado de puntillas en los primeros meses de competición, afectado por una obligada inmersión cultural y personal, deportiva e idiomática. En Los Pajaritos encadenó su segunda titularidad del curso, impulsado por el carácter atrevido de su técnico y la lesión de Corpas. Su fama se la debe al dinero que pagó el jeque y no a sus fintas y bicicletas. La paciencia que demandan sus 19 años no concuerda con el rendimiento inmediato que exige la competición. El chico vio la luz en la víspera de Reyes, el día de la ilusión y magia, y su fútbol destila dosis de ambas. Por sus amagues y la forma de pisar el balón, da la impresión de ser un jugador de fútbol-sala. Le falta mucho para ser una estrella. Necesita continuidad y la complicidad de Gutiérrez, muy de su gusto, se la brindará. Es el momento de saber si tirará la puerta o ha de esperar. De lo contrario, entre que ensilla y monta, se le puede ir el caballo y su primera experiencia fuera de su hábitat.