En teoría todo eran ventajas. Sacrificamos el despacho para sacar un cuarto de juegos donde las niñas tuvieran todos sus juguetes, en vez de estar repartidos por el resto de las habitaciones de la casa. La práctica: un cuarto de juegos donde las niñas tienen todos sus juguetes y muchos más juguetes repartidos por el resto de las habitaciones de la casa. Al final del día, el cuarto de juegos no parece una leonera, es más como Kosovo durante finales de los 90.

Se trata de un heterogéneo amalgama de tizas, perros de la Patrulla Canina por todos lados, cartas, las vías del trenecito de madera, Pikachu, la cunita con Candela y el biberón, globos, pelotas, animalitos adorables, cuentos, la Barbie sin piernas, piezas de puzzles, raquetas, bloques de construcción, más globos... Todo ello vuelve a su sitio antes de irnos a la cama en un siniestro ritual al son de "A recoger, a recoger, que mañana hay que volver".

No le hacen asco a nada. Lo mismo acunamos bebés, que pintamos todo el elenco de Pocoyó, que cocinamos algo en la cocinita o gritamos con furia gol con los brazos en alto en un improvisado partido a cuatro bandas.

Y, sí, son niñas, y sí, yo dejé de jugar al fútbol aun siendo niño porque me gritaban (mucho) de lo malo que era (mucho). Lo importante es que nos divertimos. Porque qué más da que las niñas jueguen a mamás o se imaginen siendo princesas en un mundo de color de rosa si así se lo pasan bien. Porque en otro momento se lo pasarán bomba jugando con Pokémon, que se dan tollinas hasta en el cielo de la boca.

Aún se me parte el alma recordando a la hija de Cristiano Ronaldo dando patadas al aire esperando que el portugués le pasara el balón. Pase que al final no llegó porque todos iban dirigidos a su hermano. Y no me indigno porque al final la pobre tuviera que resignarse a coger una escoba, es que ya hay que ser cafre para pasar así de una niña que lo único que quería era pasar un rato divertido con el cafre de su padre. Cafre y defraudador.