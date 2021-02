Dicen que hasta el mejor escribiente echa algún borrón. Y si el escribiente es la UDA seguro que quedan algunos borrones por echar esta temporada, por supuesto. Si todo fuera perfecto siempre, no tendría ninguna emoción ni gracia, menudo aburrimiento sería. Ahora, si lo del borrón y cuenta nueva lo aplicamos más a factores externos, terceros con ínfulas de primeros y quizá sepan igual por gorrones que por borrones, malo.

No seré yo quien insista en lo de la mano negra, bastante hemos tenido esta semana, tras el último partido y la amargura en los despachos. No mencionaré más a ese jugador rival que todos odian ni a ese club que está en Segunda vaya usted a saber por qué o por quién. Sea como sea, no nos enfanguemos en lodazales que ni nos van ni nos vienen, lo importante es centrarse en lo que tenemos.

Y lo que tenemos es una gran opción de ganarles puntos esta jornada a Mallorca y Espanyol, que juegan entre sí justo antes de recibir la UDA a Las Palmas. Cualquier resultado entre los dos grandes rivales rojiblancos por el ascenso puede ser bueno para los almerienses, más aún si estos logran luego hacer los deberes y sacar los tres puntos ante los canarios, esa es la cuenta.

Si los otros empatan, perfecto: dejamos a los periquitos dos puntos por detrás y volvemos a ponernos a tiro de los bermellones. Si cualquiera de los dos gana, mantenemos igualdad o distancia con el vencedor según sea uno u otro, pero endosamos tres puntazos al perdedor. En todos los casos, como digo e insisto, siempre que después los de Gomes cumplan. Será sin Sadiq, al que posiblemente nos perderemos más adelante cuando le saquen la quinta amarilla. Y habrá que aprender a gestionar situaciones del estilo. No está de más convivir con el borrón, ya habrá tiempo de hacer nuevas cuentas.