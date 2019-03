Suena Míchel. De tanto proponer al exmadridista periodísticamente para cualquier banquillo vacante la frase ha quedado ya integrada en el imaginario colectivo, ese en el que quienes fueron futbolistas profesionales aún hoy en día cuentan con la predilección de los presidentes de turno a la hora de postularse para dirigir los equipos. Gran parte de culpa la tenemos los medios por presuponer en quien fuera futbolista que vaya a ser un gran entrenador, pues es casi como esperar que un buen fontanero sea también ducho en carpintería. Es cierto que ha habido ejemplos de todo tipo, de grandes jugadores que son excelentes técnicos, pero también de grandes jugadores que como técnicos son calamitosos. Es en ese escenario donde, no sin mucho esfuerzo y esperando un tren que siempre veían pasar lejano, se cuelan en escena preparadores como Bordalás o nuestro Fran Fernández para dejar el cuento al descubierto. Del Almería llegó a pensarse que no tenía remedio. Por su banquillo en los últimos años pasaron exjugadores como Sergi Barjuan, Néstor Gorosito, el admirado Fernando Soriano o Luis Miguel Ramis, que ahora lucha por el ascenso con el Albacete. Ninguno fue capaz de sacar del atolladero a los rojiblancos. Casi de rebote y por puro hartazgo, no sin antes haber sondeado al enésimo ex con cierto renombre, el club optó por apostar en firme por Fran Fernández. El resto del cuento es bien conocido. Muchas horas de análisis restado al sueño, estudio de los rivales hasta el más mínimo detalle, preparación táctica y física devorando manuales de la materia, simplificación del fútbol a lo sustancial y unas dotes psicológicas para tener enchufados a todos los jugadores son los ingredientes, a grandes rasgos, de la receta que FF viene aplicando al frente de la UDA. Porque las más de las veces tenemos en casa lo que andamos buscando cegados fuera. Esperemos que sea por mucho tiempo.