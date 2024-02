Londres, 15 de febrero de 2024. Estimado Navarro, el otro día un medio nacional afirmaba que Garitano está sentenciado, ya que el vestuario anda roto y el club le busca sustituto. Sorprende que el entrenador vasco parezca tener una bula papal y se le perdone todo, aunque no creo que su cese, que en condiciones normales se merece, vaya a solucionar nada, ya que esto no lo levanta nadie y pagar el finiquito de Garitano y poner a otro ahí para nada sería un gasto innecesario. Creo que lo normal es que acabe la temporada y no lidere el proyecto de Segunda. Imagino que tiene cuerda hasta el verano y, entre tanto, el club trabaja para encontrar el técnico que nos devuelva a la élite. En este sentido dudo que Francisco sea el indicado, pero me temo que su nombre va a salirnos hasta en la sopa una vez que ha sido destituido en el Rayo. El club tiene que hilar fino. La elección del entrenador es clave, sea cual sea el objetivo. Lo comprobamos con Rubi, para lo bueno, y con Moreno y Garitano para lo malo...