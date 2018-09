Tras la cantinela que nos llevan soltando todo el verano con aquello tan manido ya del hambre, a la hora de destacar las virtudes de la plantilla de esta temporada, me gustó escuchar a Fran Fernández hablando del alma. En efecto, este equipo se deja el alma en cada partido y tiene alma, sangre. Nadie puede negar que los jugadores, y el entrenador, dan todo lo que tienen y más en todos y cada uno de los partidos disputados. Si el esfuerzo se premiara con puntos, este Almería estaría a la cabeza de la tabla. Nadie lo discute y es justo recordarlo. Ante el imbatido Zaragoza, que venía de meterle un 0-4 al Oviedo, el conjunto almeriense volvió a entregarse en cuerpo y alma para acabar logrando una victoria tan importante como merecida, que viene a confirmar que el triunfo en Copa ante el Málaga no fue flor de un día y que este Almería, con sus armas, con sus virtudes y sus defectos, va a emplearse a fondo para lograr la permanencia. Es, sin duda, lo mejor que tiene esta plantilla. Su compromiso es incondicional y, al menos lo parece desde fuera, todos reman en el mismo sentido, salvo alguna excepción bien identificada. Ante el conjunto aragonés por fin vimos una defensa bien organizada, deslumbró el derroche físico de Yan Eteki en la medular, así como el incansable trabajo de Álvaro Giménez, un auténtico incordio para las defensas. Pero es justo destacar la labor de Corpas, ya no solo por su golazo que valió tres puntos, sino porque su trabajo es espectacular tanto en ataque como en defensa; la aportación de Sekou, cuyos movimientos de delantero centro influyen de forma positiva en el ataque del resto; y, sobre todo, el sevillano Chema, que tiene decidido ganarse un puesto en el once y demostrar que, no solo no le han regalado un puesto en Segunda, sino que, a día de hoy, es difícil ponerle techo a su talento. Y todo gestionado por un Fran Fernández que supo rectificar y mejorar la alineación con sus sustituciones en el segundo tiempo. Jugadores y técnicos merecían un triunfo así. Y la afición también, que por fin pudo salir del estadio contenta después de mucho tiempo…