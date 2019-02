¿Tanto le cuesta a Alfonso?

Londres, 14 de febrero de 2019. Estimado Navarro, el acta de Vivancos el otro día me dio que pensar. Es cierto que desde que comenzó la temporada, el presidente no ha tenido palabras de elogio hacia Fran Fernández, a pesar de que es el gran culpable de que el equipo esté tan bien en la tabla como lo está ahora. Es el Almería menos goleado de los últimos años, está a 11 puntos del descenso y a tan solo 5 de la promoción de ascenso. Con los del Reus tendrá 37 y estará a tiro de un triunfo para ponerse con 40 nada más acabado febrero. Cualquier presidente en circunstancias similares se desharía en elogios a su cuerpo técnico, pero Alfonso, como el padre inconformista con las buenas notas, que se fija en el único notable en vez de en los siete sobresalientes, le pide más al equipo. Casi parece que le molesta que las cosas vayan bien. Ojo, yo soy el primero que no me conformo y pienso que el equipo aún puede dar más de sí, pero la diferencia es que no dejo de alabar el trabajo del técnico y sus futbolistas.