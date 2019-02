La cuestión AD

Hay un asunto que tiene en vilo a la NBA. Se trata del futuro de Anthony Davis, que desde hace unos días le explicó a los Pelicans que quiere salir de la franquicia. En esa coyuntura, toda la liga entera miró hacia New Orleans. ¿Quién puede realmente ofrecer piezas interesantes al equipo de Nikola Mirotic? El principal pretendiente son Los Ángeles Lakers. Los angelinos, según las informaciones de prestigiosos periodistas estadounidenses, han puesto todo sobre la mesa para llevarse a una de las estrellas del campeonato. El jugador, al parecer, también prefiere unirse a LeBron James. Sin embargo, parece que aún queda para el desenlace de esta historia. Los Pelicans, por el modo de hacer del pívot, rehuyeron en un principio a los Lakers. Hasta hace pocos días las llamadas de Magic Johnson, General Manager de los de púrpura y oro, no encontraban voz al otro lado. El mítico base ofreció a todos sus jugadores más prometedores más algunas rondas del Draft a cambio de Davis. ¿Puede ser exagerada la oferta? Quizá sí, quizá no. Realmente, aunque James firmó un contrato extenso, el presente prevalece sobre el futuro. Juntar a ambos supone dar una zancada en la lucha hacia el anillo. Después estaría la forma de rodearlos, con las arcas bajo mínimos. No obstante, los dos All Stars también son un reclamo para veteranos o especialistas que buscan formar parte de un contender, con el dinero como deseo secundario. Se lo piensan los Pelicans, que no descartan esperar a verano. Un escenario funesto, o así se antoja, para los Lakers. Ahí entrarían en acción, ahora no pueden por un reglamento de contratos que existe en la NBA, los Boston Celtics. Según se dice en los mentideros de la liga, su proposición sería la mejor que se podría recibir en New Orleans por Anthony Davis. Un interior de 25 años, con un presente y futuro prometedor y que ya domina la liga. Un caramelo en el mercado que todos quieren echarse a la boca y sólo unos pocos pueden.