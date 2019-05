El próximo domingo 26 de mayo se somete a votación la gestión de los ayuntamientos gobernados por partidos viejos y nuevos, en solitario o a través de alianzas a dos, tres e incluso cuatro bandas. Son elecciones locales y no se delibera sobre otras cuestiones con las que se suelen empañar las campañas municipales cuando faltan los argumentos. Ni Cataluña, ni la guerra de Irak, ni la crisis, ni los ultraderechismos galopantes se enjuician en las urnas. Lo digo porque me cansa ver a alcaldes y candidatos en general con sus partituras ideológicas y creo que a los electores les ocurre igual. Si un regidor y su equipo de gobierno saben gestionar y un pueblo ha evolucionado no hay nada más que objetar. Ya sea cabeza de lista de populares o socialistas, de los 'outsiders' que incomodan al bipartidismo o de las plataformas vecinales y formaciones independientes... las siglas importan poco porque es una cuestión de crédito. Así que invito a reflexionar tanto a esos alcaldables que se pierden en broncas tan ridículas como innecesarias de la izquierda y la derecha a pensar en lo que van a ofrecer. A los que gobiernan se les juzgarán por hechos y a los que aspiran a las alcaldías sólo propuestas y coherencia. Los programas electorales apenas se revisan en una sociedad que vive a un ritmo frenético, pero son el verdadero contrato de los políticos con la ciudadanía. Las medidas que recogen son una hoja de ruta que complementan con sus declaraciones como las de no pactar con determinadas fuerzas o dejar que gobierne la lista más votada. Si lo que dicen y hacen no coincide, adiós a su crédito al paso por las urnas.