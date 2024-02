Un año más comienza el culebrón Mbappé y hasta que el delantero galo dé a conocer su próximo destino, las especulaciones se seguirán disparando. Después de lo sucedido y a estas alturas de la película, por estas tierras nadie se atreve a afirmar de manera rotunda, como hace un año, que el jugador va a recalar en el Real Madrid. Nadie confía en el francés y su entorno familiar, que ya han dado muestras de que su palabra no es para echarse a dormir tranquilos. Aquí todos creemos, o queremos creer, que el jugador llegará al Real Madrid; pero hasta que no se eche la foto firmando el contrato al lado de Florentino Pérez, la cosa está en el aire. Hay voces que dicen que la familia del galo también ha contactado con el Manchester City, equipo campeón de Europa que en sus filas ya cuenta con un tal Erling Haaland. Una delantera única la que podría tener Guardiola a su disposición si estos rumores se confirmaran y los astros se alinearan. Messi y Cristiano nunca compartieron vestuario y eso elevó la competencia hasta las nubes. Ahora todo puede suceder. Los cantos de sirena también salen desde la Premier League y tampoco hay que descartar que algún jeque de esos que van sobrados de billetera, tire de talonario y compre los servicios de Kilyan Mbappé, del que aún no sabemos si le pesa más el dinero o la gloria. Pero a diferencia de la vez anterior, lo más importante ya ha sucedido y es que el todavía delantero del PSG, ha dicho que no continuará en París. Ahora es tiempo de especulaciones hasta que defina los colores de la camiseta que va a vestir en las próximas temporadas. Si finalmente llega al Real Madrid, el equipo blanco reforzará su hegemonía en la liga. Después, en Europa, se tendrá que batir el cobre con los grandes de la Champions, pero en primera instancia, se conformará una escuadra temible. Con la incorporación del francés y el retorno de Thibaut Courtois, la diferencia teórica con los demás aparece inalcanzable. Luego, como todos sabemos, esto es fútbol y los partidos hay que jugarlos y ganarlos, pero puestos a hacerlo, la apariencia mete miedo.