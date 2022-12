El Mundial de Qatar 2022 ya es historia. El fútbol ha reinado durante un mes entre nosotros, futboleros, simpatizantes y aficionados pasivos, y es hora de hacer balance. Como quiera que el deportivo es de sobra conocido, este periodista considera que lo oído y escuchado son merecedores del contenido de esta opinión. Todo, o casi todo, es subjetivo y esta elección no escapa a esta evidencia. Pero no anida en esta decisión una intención de castigar a nadie. Habrá quien lo cuestione y se pregunte quién soy yo para enjuiciar a nadie y está en lo cierto. Pero lo mismo que entrenar es tomar decisiones, que no siempre son del agrado de todos, lo de publicar cumple con ese mismo reto. La introducción viene al caso para denunciar la escasa o nula preparación de los partidos por parte de los comentaristas de Televisión Española. El balance es entre malo y muy malo, a mi juicio. Su último despropósito llegó finalizada la prórroga de la final, con la entrada al campo de Pumpido y Batista, dos leyendas del fútbol argentino. En lugar de Nery, que es su nombre, el primero fue citado como Nely, nombre de mujer, y desconocían que había sido portero del Betis. Y del segundo, no sabían quién era. Pueden parecer tonterías o nimiedades, paparruchas que diría la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero son detalles de calidad que dan y quitan. Estos ejemplos, dos entre muchos, vienen a ilustrar que una cosa es saber de fútbol y hacer una correcta lectura de los partidos, y otra, bien distinta, es dominar el medio y el mensaje. Pero, además, hay que documentarse para no caer en 'fuera de juego' con el culo al aire y arruinar una retransmisión y un trabajo en equipo. Hay que saber y demostrar que se sabe y eso pasa por empaparse bien de todo, pequeñas cosas incluidas. Los de la televisión pública no lo entienden así , no le conceden ninguna importancia y se pierden al margen de los partidos de Liga del Real Madrid o Barça.