La culpa no es de Fran

Segunda División es una categoría, no solo dura, sino exigente al máximo. A un equipo que milite en esta Liga lo único que se le piden son resultados. ¿Estará satisfecho Alfonso García? Mucho me temo que no. Son ya cuatro jornadas ligueras sin ganar, a pesar de los esfuerzos y la entrega de los jugadores, pero no les da para ganar un partido en esta categoría y eso, seguramente, empieza a quitarle el sueño al presidente. El equipo no es que no funcione. El equipo se entrega y da el máximo - como en más de una ocasión ha comentado Fran Fernández- pero es insuficiente como para ganar un partido en Segunda. No valen las excusas como que hay 17 jugadores nuevos. ¿Acaso alguno venía de practicar otro deporte que no fuera fútbol? Salvo dos o tres jugadores, el resto lleva trabajando a las órdenes de Fran Fernández desde julio, tiempo más que suficiente como para que un grupo pueda adaptarse a lo que quiere su entrenador. Todos los jugadores, en sus presentaciones, hablaron de las buenas intenciones con las que llegaron, pero con eso no es suficiente para sumar de tres en tres. El equipo, además, no solo no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que ha jugado en Liga, es que tampoco fue capaz de ganar ninguno de los partidos que en pretemporada disputó ante rivales de igual o superior categoría y los "males" ya detectados en esos encuentros frente a equipos de segunda o primera son los mismos que tiene en estos momentos: la alarmante falta de gol, algo que no es nuevo en el Almería, amén del oasis que supuso el duelo copero.

Fran Fernández no es el culpable de la situación del equipo. Es más, sin él en el banquillo estoy convencido de que la cosa iría peor de lo que va, ya que los que podemos presumir de conocerle, sabemos cómo son sus equipos, pero creo que él se ha dado cuenta y por eso ha cambiado el guión, a tenor de los jugadores que ha traído el club.